Mazda predstavila svoj prvý elektromobil MX-30, poznáme jeho cenu

Pod kapotou sa objaví aj Wankel.

23. okt 2019 o 10:18 Peter Kálmán

TOKIO. Pamätáte si na športiak Mazda RX-8? Keď prišiel, vyvolal rozruch. Japonská automobilka teraz štartuje novú éru a rozhodla sa opäť zaujať.

Pozeráte sa na nový crossover MX-30. Pod kapotou je elektromotor a športové kupé nahradila karoséria SUV. Niečo však má nová Mazda MX-30 spoločné s RX-8.

Zatiaľ je to systém otvárania dverí bez B-stĺpika, neskôr má pribudnúť aj slávny rotačný Wankel, ktorý však bude slúžiť ako benzínový generátor na predĺženie dojazdu.

Auto má dĺžku 4 395 mm, ktorá je zhodná s modelom CX-30 s konvenčnými motormi. Druhý pár dverí sa otvára opačne a nemá viditeľné kľučky. Mestský crossover vďaka tomu pôsobí ako trojdverové kupé.

Nová MX-30 sa spolieha na elektromotor e-Skyactiv s výkonom 106 kW, teda 144 koní. V podlahe sú ukryté lítium-iónové batérie s kapacitou len 35,5 kWh, čo znamená dojazd 210 kilometrov na jedno nabitie.

Súvisiaci článok Mazdu CX-30 sme po uvedení cenníka rovno vyskúšali (prvá jazda) Čítajte

Mazda tento nie práve ohromujúci údaj odôvodňuje štatistikou, že denne väčšina vodičov žijúcich v mestskej aglomerácii aj tak nenajazdí viac ako 50 kilometrov.

Druhým vysvetlením je snaha o zníženie hmotnosti vozidla, keďže MX-30 by mal byť elektromobil, ktorý je radosť šoférovať. Automobilka zatiaľ neudáva dobu, za akú sa novinka dokáže nabiť, disponuje však 50 kW palubnou rýchlonabíjačkou.

Neskôr by sa okrem čisto elektrickej mala objaviť aj plug-in hybridná a hybridná verzia.

Zaujímavosťou je, že v deň premiéry prvej elektrickej Mazdy už poznáme aj jej slovenskú cenu.

Úvodná séria First Edition v plnej výbave sa už dá rezervovať online a v takom prípade je cena 34 400 eur. So štátnou dotáciou by tak auto mohlo u nás stáť 26 400 eur.