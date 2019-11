Oplatí sa Toyota RAV4 ako hybrid s pohonom všetkých kolies? (test)

Toyota RAV4 Hybrid 2,5 AWD-i Executive Cena od / verzia od (eur) 23 990 / 41 490 Priemerná spotreba výrobca NEDC / test (l) 4,5 / 6,3 Objem batožinového priestoru (l) 580 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 690, 4 600, 1 855, 1 685

Ak by sme mali v skratke zhrnúť, čo v súčasnosti hýbe svetom automobilov, boli by to tri veci. Populárny segment SUV, snaha ponúknuť alternatívne pohony so znížením emisií a všestrannosť, aby zákazníci dostali auto do mesta aj na hory a s ktorým ani v zime nezapadnete.

V Toyote všetky tieto požiadavky spojili, a tak tu máme model RAV4 s hybridom a zároveň pohonom všetkých kolies.

Veľké a celosvetovo obľúbené SUV sa aktuálne predáva v novej piatej generácii, pričom najväčší záujem zo strany zákazníkov je práve o hybridnú verziu kvôli nižšej spotrebe v meste.

My sme si novú hybridnú Toyotu RAV4 prvý raz vyskúšali už pred pár mesiacmi. Určite si spomínate, ako sme vtedy chválili bezpečnostnú výbavu, priestrannosť, kvalitný interiér a najmä vynikajúcu spotrebu paliva.

V tom čase sme však testovali RAV4 s predným pohonom. Preto keď k nám dorazila verzia s pohonom všetkých kolies, nastal čas oprášiť spomienky a pokúsiť sa zodpovedať otázku, či sa v prípade hybridnej Toyoty oplatí za štvorkolku priplácať.

Na prvý pohľad žiadny rozdiel

Toyotu RAV4 s pohonom všetkých kolies od "predokolky" na prvý pohľad nerozoznáte. Výrobca totiž obom verziám doprial plasty okolo kolies, ochranu zadného nárazníka, dvojicu koncoviek výfuku a nápis odkazujúci na pohon 4x4 by ste na karosérii hľadali márne.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Toyota RAV4 Hybrid patrí k najúspornejším SUV (test) Čítajte

Toyota RAV4 Hybrid 2,5 AWD-i (zdroj: Daniel Balucha)

Hybridné SUV zrejme najlepšie vynikne v špeciálnej edícii Selection s čierno-bielym lakovaním karosérie, v kombinácii s čiernymi diskami a spätnými zrkadlami. V najvyššej výbave Executive s fialovou metalízou pôsobilo auto nenápadne, ale zároveň elegantne.

V interiéri pribudlo tlačidlo Trail

V predchádzajúcom teste Toyoty RAV4 sme spomínali, že interiér prešiel výrazným upratovaním a pomaly ale isto sa doťahuje na prémiový Lexus. Japonské auto už zvnútra pôsobí viac európsky a zlepšila sa aj ergonómia.