Renault Clio TCe 130: Nech žijú štvorvalce v malých autách (test)

Renault Clio 1,3 TCe 130 R.S. Line Cena od / verzia od (eur) 9 850 / 17 950 Spotreba výrobca / test (l) 4,7 / 6,5 Objem batožinového priestoru (l) 391 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2583; 4048; 1798; 1440

Pri Renaultoch sme boli vždy zvyknutí, že čo nová generácia, to úplne odlišný dizajn. Francúzi volili takúto stratégiu, lebo vždy chceli nanovo zaujať. Lenže keď už raz pri dizajne nastavíte latku privysoko, hrozí, že ďalšia generácia auta ju nezvládne prekonať.

Pri novej, v poradí už piatej generácii Clia sa preto v Renaulte rozhodli zvoliť taktiku, ktorú poznáme skôr z nemeckých áut.

Dôvod je jasný. Clio štvrtej generácie malo veľký úspech, veď to dotiahlo na druhé najpredávanejšie auto v Európe hneď po Golfe, tak prečo ďalej nepracovať s tým, čo sa ľuďom páči?

Nové Clio k nám nezavítalo prvýkrát, už sme ho v jednom teste porovnali s predošlou generáciou, aby lepšie vynikli rozdiely. Teraz sme ho dostali v plnej paráde - vo vrcholnej výbave R.S. Line.

Hot hatch nečakajte

Nenechajte sa zmiasť. Nepozeráte sa na malý hot hatch, ktorý by sa chcel vyrovnať Suzuki Swift Sport. Ide len o nové pomenovanie pre to, čo sme v minulosti poznali ako Clio GT.

Warm hatch R.S. Line spoznáte podľa športovejších nárazníkov, plakety R.S. na blatníku, väčších 17-palcových kolies a šedých doplnkov vrátane vkusného difúzora. Oceňujeme, že až na R.S. plaketu nenájdete na aute falošné pozlátko.

Koncovka výfuku je skutočná, otvory v prednom nárazníku na prívod vzduchu k brzdám taktiež.

Snaha Renaultu zapracovať na kvalitnejších interiéroch je zjavná. Po sadnutí za volant sme sa cítili ako v drahšom aute, ktoré by kvalitou predbehlo väčší, no starší Megane. Renault sa v tejto oblasti rozhodol dohnať zabudnuté a podarilo sa mu to skutočne ukážkovo, dokonca v dvoch veciach nám nové Clio pripomína Volvo.