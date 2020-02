Klesajúca strecha Sportbacku spravila z Audi Q3 lepšie auto (test)

Audi Q3 Sportback S line 45 TFSI quattro Cena od / verzia od (eur) 34 050 / 47 040 Spotreba výrobca / test (l) 9,1 - 8,6 / 10,2 Objem batožinového priestoru (l) 530 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 680; 4 500; 1 843; 1 567

Dnes sa už SUV modely vyrábajú vo všetkých možných veľkostiach, a tak automobilky hľadajú ďalšie možnosti, ako rozšíriť ponuku.

Populárne je v posledných rokoch spraviť z existujúceho SUV dynamickejšie strihnuté auto, ktoré by pripomínalo kupé, hoci má stále aj druhý pár bočných dverí.

Najnovším počinom Audi sa tak stalo kompaktné SUV kupé Q3 Sportback. Vyskúšali sme si ho v nevšednej modrej farbe a s poriadnym benzínovým motorom.

Najprv Audi do tohoto segmentu vrhlo s veľkým a luxusným modelom Q8, ktorý je bez preháňania možné označiť za vlajkovú loď značky. Nedávno sa pridal menší súrodenec, ktorým je práve testované Audi Q3 Sportback.

Na úvod treba povedať, že premena z klasickej Q3 na SUV kupé sa podarila. Audi Q3 dostalo správnu dávku štýlu a zároveň si po praktickej stránke príliš nepohoršilo.

Dizajnu sme museli chvíľu prichádzať na chuť, no po istom čase sa nám Sportback začal veľmi páčiť. Zaujímavým spôsobom kombinuje pomerne konzervatívny dizajnový jazyk Audi a dodáva mu iskru.

Verzia Sportback pôsobí omnoho atletickejšie vďaka karosérii nižšej o 49 milimetrov a dlhšej o 16 milimetrov. Nízka strecha úplne mení charakter auta a necháva viac vyniknúť široké a výrazne tvarované blatníky.

Audi Q3 Sportback (zdroj: Marek Čepa)

Dizajn obzvlášť vynikol na vynikajúco nakonfigurovanom testovacom aute. Ide samozrejme v prvom rade o vec vkusu, no lak v modrej farbe Turbo pôsobí celkom nevšedne a pekne kontrastuje so striebornými prvkami.

Výbornou voľbou sú tiež 19-palcové disky kolies Rotor. Oproti konzervatívnemu SUV Q3 je Sportback v tejto konfigurácii takým malým zjavením, na cestách pôsobí celkom unikátne a priťahuje zvedavé pohľady.

V kabíne cítiť kvalitu

Po sadnutí za volant sa už pocit jedinečnosti žiaľ vytratil. Hoci dizajn interiéru rozhodne nie je zlý, jeho ostré hrany a uhly pôsobia trochu chladno a neprívetivo.

Použité materiály sú na vysokej úrovni, najmä v tejto verzii, ktorú zdobil efektný pruh látky Alcantara tiahnúci sa po celej šírke palubnej dosky.

Zaujímavým prvkom je tiež farebne podsvietené logo Quattro pred spolujazdcom, ktoré je súčasťou náladového osvetlenia kabíny. V tme však môže spolujazdcovi príliš ťahať oči, našťastie sa dá vypnúť.

Informácie vodičovi sprostredkuje digitálny štít Audi Virtual Cockpit Plus, ktorý ponúka široké možnosti prispôsobenia a jednoduchú a prehľadnú grafiku.

Skvelým doplnkom je tiež príplatkový audiosystém Bang & Olufsen, na ktorý sme mali vysoké nároky a napriek tomu nás kvalitou zvuku prekvapil. Za 889 eur už ide o pomerne drahý príplatok.

Síce je pracovisko vodiča kvalitne spracované a aj dobre vybavené, stále pripomína materský Volkswagen, čo mu trocha uberá na pocite prémiovosti. Najmä teda v porovnaní s konkurentmi od BMW či Mercedesu.

Audi Q3 Sportback (zdroj: Marek Čepa)

Praktické aj napriek klesajúcej streche

Q3 Sportback klame telom a patrí k praktickejším autám vo svojej triede. Strecha sa začína zvažovať až za cestujúcimi v zadnom rade, a tak sa tu pohodlne odvezú aj dvaja dospelí ľudia. Miernemu pocitu stiesnenosti sa však nevyhnú.

Najväčším prekvapením po stránke využiteľnosti je batožinový priestor, ktorý obvykle býva pri SUV kupé modeloch výrazne menší. Vďaka predĺženej karosérii je jeho objem na liter rovnaký, ako pri klasickej Q3, takže ponúka 530 litrov.

Nižšiu líniu strechy paradoxne pocíti vodič na prudšie skosenom čelnom skle, ktoré zhoršuje výhľad z auta. Lemujú ho hrubé A-stĺpiky, pohľad dozadu je zase obmedzený C-stĺpikmi a malým zadným oknom. Napriek tomu si transformácia karosérie na kupé vypýtala pomerne malú daň.

Dvojliter patrí k smädnejším

O svižnú akceleráciu sa v testovanej verzii 45 TFSI staral preplňovaný benzínový štvorvalec s objemom dva litre. Vďaka výkonu 230 koní zvládne Sportback zrýchliť na stovku za 6,5 sekundy. Aj keď na papieri počet koní nepôsobí nijak extrémne, pri rýchlostných limitoch využijete plný výkon iba ťažko.

Kým rýchle reakcie motora na zošliapnutie plynového pedála nás potešili, horšie to už bolo so spotrebou. Výrobca udáva kombinovanú spotrebu do 9,1 litra na sto kilometrov, realita sa pohybovala ešte o liter vyššie a to napriek tomu, že sme jazdili prevažne diaľničné úseky.

Miernym sklamaním bola aj dvojspojková automatická prevodovka S-Tronic so siedmimi prevodovými stupňami. Pri zmene rýchlostného stupňa občas nepríjemne "kopla" a aj v športovom režime bola pomerne váhavá.

Audi Q3 Sportback (zdroj: Marek Čepa)

Naopak, vynikajúci je podvozok s reguláciou tlmičov, ktorý síce Audi ponúka za 1 327 eur, no stojí za každý cent. Pri komfortnom nastavení filtruje nerovnosti výborne a spolu s vyšším profilom pneumatík sa stará o pohodlie posádky, pri športovom nastavení sa naopak Q3 Sportback jazdnými vlastnosťami nebezpečne blíži k hatchbacku.

Svoj podiel na tom má aj pohon všetkých kolies Quattro, vďaka ktorému auto držalo na ceste doslova ako prilepené.

Ak chcete kontrolu trakcie donútiť zasiahnuť, auto treba hnať skutočne až na hranice jeho možností. Niekoľkokrát sa nám stalo, že sme už očakávali obmedzenie výkonu, no štvorkolka nás hravo vystrelila zo zákruty.

Audi Q3 Sportback (zdroj: Marek Čepa)

Najviac nás však prekvapil tým, ako sa správa na poľnej ceste. Aj keď Q3 Sportback vyzerá ako imidžovka obmedzená na hladký asfalt, bez najmenších problémov zvláda aj jazdu po prašných či štrkových cestách a aj tu prekvapuje skvelou stabilitou aj pri vyšších rýchlostiach.

Štýl bez zbytočných obetí

Hoci sme do týždňa s Q3 Sportbackom vstupovali s obavami, nemecké SUV-kupé si nás celkom získalo. Vďaka moderným adaptívnym podvozkom sa mnohé kompaktné SUV jazdnými vlastnosťami približujú k autám s podstatne nižším ťažiskom, výnimkou nie je ani Q3.

Najviac nás však prekvapila všestrannosť auta. Nespevnené povrchy zvláda s rovnakou ľahkosťou, ako hladké cesty.

Napriek pomerne extravagantnému dizajnu a výrazne nižšej línii strechy je to stále Audi Q3 ako ho poznáme, a to platí aj o slušnom priestore vo vnútri.

Audi Q3 Sportback (zdroj: Marek Čepa)

Okrem horšieho výhľadu nám prekážala len spotreba a trocha neútulný interiér. Oba problémy sa však týkajú modelu Q3 ako takého, dizajn kabíny je navyše hlavne vecou vkusu.

Audi sa podaril husársky kúsok a za Sportback by si zaslúžili menšiu gratuláciu. Imidž tentokrát prichádza s minimom ústupkov. Je to asi prvý prípad, kedy môžeme vyhlásiť, že SUV kupé je tou lepšou verziou.