Volkswagen ID.3 je prvý elektromobil, ktorý sa vypína zadkom (test)

Volkswagen ID.3 1st Plus Pro Performanc

Cena od / verzia od (eur) 36 860 / 41 550 Spotreba WLTP výrobca / test (kWh/100km) 16,9 / 20,1 Objem batožinového priestoru (l) 385 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 771; 4 261; 1 809; 1 568

Dostávame do rúk rovnaký kľúč, ako od najnovšieho Golfu a aj na parkovisku nájdeme podobne veľký hatchback, ale Golf to rozhodne nie je.

Auto zacíti blízkosť kľúča, otvorí svoje LED-Matrixové oči a zvedavo sa okolo seba poobzerá. Pred nami je najnovšia pýcha tvorcu kultového Chrobáka aj Golfu - elektrický Volkswagen ID.3.

Pri siedmej generácii Volkswagenu Golf sa začali objavovať názory, že tento európsky bestseller sa už nemá príliš kam posunúť dopredu. Jeho nová generácia nám dokázala, že vie ponúknuť výborne zvládnuté asistenčné systémy, ale akosi sa žiadala už zásadnejšia novinka. A aj prišla.

Volkswagen usúdil, že skutočne dozrel čas na dobu elektrickú. A keď sa pre niečo rozhodne táto nemecká značka, treba to brať vážne, lebo pre automobilový svet to často znamená nové štandardy.

Či je elektrický Volkswagen ID.3 skutočnou revolúciou, sme zisťovali v redakčnom teste.

V čom je Volkswagen majster, je lákanie na nový model dlho pred reálnym spustením výroby. Veď prvýkrát sme elektrický hatchback vo forme konceptu videli už na parížskom autosalóne v roku 2016.

Príchod produkčnej verzie sa nezaobišiel bez vážnych problémov so softvérom a nepomohla ani korona, ale dlho sľubované ID.3 sa konečne začína stávať realitou aj na našich cestách.

Máme celkom pochopenie, prečo o ňom Volkswagen toľko hovoril. Je totiž jeho prvým autom, ktoré bolo od základu postavené ako elektromobil na novej platforme MEB určenej aj množstvu ďalších áut na baterky z koncernu Volkswagen a dokonca aj pre Fordy.

Nový začiatok

Práve ID.3 je skvelou ukážkou, ako koncepcia elektromobilov mení nové autá. Aj keď ide o hatchback, kvapkovitým tvarom karosérie aj vnútorným priestorom má bližšie k rodinným MPV.

Jedným z dôvodov je snaha o čo najnižší koeficient aerodynamického odporu a teda aj lepší dojazd. Konštruktéri už nemuseli počítať s miestom pre nejaký dvojlitrový spaľovací motor či výfukové potrubie.

Volkswagen ID.3 1st (zdroj: Marek Čepa)

Popri krátkych previsoch karosérie je zaujímavým údajom rázvor kolies 2765 mm, čo je viac, ako v prípade Tiguanu. ID.3 má vlastne rázvorom dosť blízko k Passatu či rodinnému Touranu. Napriek tomu je auto kratšie, než nový Golf.

Podlaha je až nečakane masívna, máte pocit, že nastupujete do SUV, len netreba prekračovať hlboký prah dverí. V podlahe je totiž uložená lítium-iónová batéria s kapacitou 58 kWh, čo by malo vystačiť na dojazd 390 až 426 kilometrov. Od týchto údajov sme mali v teste žiaľ ďaleko no k výsledku sa ešte dostaneme.

Elektromotor ukrytý pod podlahou slušne veľkého 385-litrového kufra poháňa zadné kolesá a má výkon 150 kW (204 koní).

Zvonku zaujme, zvnútra trochu sklame

Veselú tyrkysovú farbu Makena už poznáme z T-Crossu, ale v prípade ID.3 priťahuje pochopiteľne viac pohľadov a palec hore nám počas testu ukázalo aj zopár majiteľov Tesly.