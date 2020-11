BMW iX má 500 koní a posúva bavorské elektromobily do novej éry

Voda do ostrekovačov sa nalieva cez predný znak.

12. nov 2020 o 9:03 Peter Kálmán

MNÍCHOV. Keď sa už zdalo, že najdiskutovanejšími novinkami BMW na tento rok budú rad 4 a M3, mníchovská automobilka predstavila elektrické SUV s jednoduchým názvom iX.

Skrýva sa za ním technicky najvyspelejšie BMW, ktoré bude raziť cestu ďalším elektrickým modelom, tak, ako to od roku 2013 robil mestský model i3.

Už na prvý pohľad je jasné, že iX nie je obyčajné BMW a dizajnéri sa rozhodli dať to poriadne najavo. Podľa očakávania pokračuje zväčšovanie charakteristických ľadviniek. Keďže ide o elektromobil, mohlo by sa zdať, že už nie sú potrebné, no majú inú funkciu.

Nebude cez ne prúdiť čerstvý vzduch, ale skrývajú množstvo senzorov, radar aj lidar pre takmer autonómnu jazdu.

Nad ľadvinkami je tradične umiestnený znak automobilky s modro-bielou vrtuľou, ktorý tiež má svoju funkciu. Slúži ako viečko pre dolievanie kvapaliny do ostrekovačov.

BMW iX (zdroj: BMW)

Inšpirácia v minulosti

Pre BMW je atypický aj tvar obdĺžnikových svetiel s laserovou technológiou. Spoločne s vertikálne orientovanou maskou trochu pripomínajú málo známe kupé BMW 2000 CA z konca 60. rokov.