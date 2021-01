Skutočná nová Lada Niva príde v roku 2024

V pláne sú pre Ladu štyri nové modely.

14. jan 2021 o 11:53 Peter Kálmán

Nová Lada Niva Vision na prvej skici. Do výroby pôjde o tri roky. (Zdroj: Lada)

PARÍŽ. Renault na svojej tlačovej konferencii Renaulution načrtol aj budúcnosť svojich low-costových značiek Dacia a Lada. Obe budú viac prepojené a v nasledujúcich piatich rokoch prinesú úplne nové modely vrátane kultovej Nivy.

Po piatich rokoch od začiatku výroby modelov Lada Vesta a X-Ray svitá na príchod ďalších noviniek. Vyplýva to zo strategického plánu skupiny Renault, ktorá počíta, že do roku 2025 príde Lada so štyrmi novými modelmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niva s technikou Renaultu

Ich príchod súvisí s poskytnutím podvozkovej platformy CMF-B od Renaultu, čo urýchli vývoj a tiež zníži potrebné investície. Do štyroch rokov sa tak súčasné štyri rôzne platformy oboch východných značiek zjednotia práve do CMF-B.