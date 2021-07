Audi uviedlo na trh Q4 e-tron, môže byť lacnejší ako Škoda

Vodič si sám mení grafiku predných svetiel.

15. júl 2021 o 19:19 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Rodina elektrických e-tronov od Audi sa pekne rozrastá. Najprv prišlo veľké SUV e-tron. Koncom zimy ho doplnilo elegantné štvordverové kupé e-tron GT s technológiou Porsche.

Najnovšie pribudol zatiaľ najmenší plne elektrický člen rodiny - Audi Q4 e-tron. Spoznali sme ho v bratislavskom Mooncity - stánku elektromobility koncernu Volkswagen. Ako sa ukázalo, má čím zaujať.

A to sme na úvod ani nestihli spomenúť, že už je na ceste aj limuzína Audi A6 e-tron, zatiaľ predstavená ako koncept na tohtoročnom autosalóne v Šanghaji.

Jednoducho, elektrická budúcnosť štyroch kruhov sa už naplno rozbehla. Stále platí stanovený plán automobilky mať do roku 2025 už 30 elektrifikovaných modelov, z ktorých 20 bude plne elektrických a zvyšok ako plug-in hybridy.

Vráťme sa však do súčasnosti. Q4 e-tron je postavený na podvozkovej platforme MEB a má dĺžku 4588 mm, čo znamená, že ide o príbuzného Volkswagenu ID.4 aj Škody Enyaq iV. Kufor je však oproti nim trochu menší, má základný objem 520 litrov.

Grafika svetiel sa dá meniť

Rozmery Audi Q4 e-tron Rázvor : 2 791 mm

: 2 791 mm Dĺžka : 4 588 mm

: 4 588 mm Šírka : 1 865 mm

: 1 865 mm Výška : 1 632 mm

: 1 632 mm Kufor: 520 litrov

Veľká mriežka na prednej maske, ktorú Audi tradične nazýva Singleframe, je pri Q4 plná.

Úzke svetlá môžu byť za príplatok adaptívne Matrix LED a s digitálnym svetelným podpisom. Vodič si pri ňom môže vybrať zo štyroch rôznych tvarov.

Po skúsenosti s ID.4 aj Enyaqom je najväčším prekvapením pohľad do interiéru. Audi ukazuje, že ovládanie klimatizácie sa aj napriek dvom veľkým obrazovkám dá robiť stále klasické s vlastným panelom. Obrazovka infotainmentu navyše nevytŕča do priestoru, ale je celá zapustená do prístrojovej dosky.