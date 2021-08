Cupra Formentor je so základným motorom baránok v rúchu vlka (test)

Cupra Formentor 1,5 TSI 150 7DSG Cena od / verzia od (eur) 27 390 / 30 420 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 6,7 / 7,8 Objem batožinového priestoru (l) 450 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2680, 4450, 1839, 1528

Formentor sa do automobilovej histórie zapíše ako prvý model značky Cupra, ktorý nebol vyladeným a preznačkovaným Seatom.

Ľudia si ho zrejme budú pamätať s poriadnym výkonom, keďže ten sa tak nejak od Cupry predsa očakáva. Spomeňme verziu Veloz s výkonom 228 kW (310 koní) či dokonca vrcholný 2,5-litrový päťvalec VZ5 z Audi a s výkonom 287 kW (390 koní).

Lenže kto nechce siahnuť až tak hlboko do vrecka a Formentor sa mu páči, môže ho mať aj so základným motorom. Nie, nebojte, nie je to litrový trojvalec, ako pri Leone.

Najslabším motorom v ponuke Formentoru je 1,5-litrový preplňovaný štvorvalec TSI Evo, ktorý už dobre poznáme z Golfu či z Octavie, ale uplatňuje sa aj v menších modeloch, ako Scala či Ibiza.

Základná verzia výrazne stláča cenu

Motor s výkonom 110 kW (150 koní) môže byť s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, kedy je cena od 27 390 eur alebo, ako v našom prípade, so 7-stupňovým dvojspojkovým automatom DSG s cenou jemne cez 30-tisíc eur.

Formentor s týmto motorom má len pohon predných kolies a ide o verziu bez mild-hybridu, len s vypínaním dvoch valcov. Obe tieto zistenia sa neskôr ukázali ako najväčší kompromis pri tomto športovom crossoveri.

Prvý samostatný model Cupry sa totiž naozaj nedá považovať za SUV. Svetlá výška je 15,8 cm, teda len o 1,3 cm viac, ako v Leone. Posed za volantom je podobný, ale celá dlhá kapota je vyššie, takže auto pôsobí mohutnejšie.

Veľmi podobne sme sa naposledy cítili v Mazde CX-30, ktorá pre mierumilovnejšie verzie Formentoru môže byť zaujímavým konkurentom.