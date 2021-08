Dacia Logan predvádza, ako šetriť na správnych miestach (test)

Dacia Logan TCe 100 LPG Cena od / verzia od (eur) 11 350 / 12 350 Spotreba benzínu WLTP výrobca / test (l) - benzín 5,3 - 5,6 / 6,1 Spotreba WLTP výrobca / test (l) - LPG 6,9 - 7,3 / 8,4 Objem batožinového priestoru (l) 528 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 649; 4 396; 1 848; 1 501

Dacia Logan bola od svojho zrodu v roku 2004 vždy zamýšľaná ako moderné, no skutočne cenovo dostupné auto. Minimálne s tou cenou sa to darilo vždy, no často ju sprevádzali veľké kompromisy.

Najnovší Logan je však autom, pri ktorom si už nepoviete "veď je to iba Dacia". Ak chcete vidieť kde sa šetrilo, musíte vedieť kam sa pozerať, inak všade nájdete iba skvelý pomer ceny a výbavy.

Ceny začínajú už od 11 350 eur, pričom v tejto cene je zahrnutý napríklad tempomat a LED svetlá.

Kto chce úplný základ, musí si vybrať hatchback Sandero. Nový Logan je dostupný už len od vyššej výbavy Essential. Pre sedan to znamená okrem iného koniec nelakovaných nárazníkov.

Navyše je v ponuke s jedinou motorizáciou TCe 100 LPG, ktorá dokáže jazdiť aj na plyn. Oproti porovnateľne vybavenému Sanderu s rovnakým motorom si za dlhší kufor priplatíte iba 300 eur.

Ponuka príplatkovej výbavy je pomerne skromná a prichádza s podobne priaznivými cenami. Za plne vybavený Logan zaplatíte iba 14 400 eur.

Dacia Logan (zdroj: Michael Kasarda)

V kontexte súčasných cien zrazu začína pôsobiť ako malý zázrak. Svoju cenu výborne maskuje pomocou moderného dizajnu a použitia LED denného svietenia a stretávacích svetiel, do diaľky však stále svieti halogénmi.

Dizajn sa celkovo veľmi vydaril, malé sedany často pôsobia neohrabane, Logan sa tomu však úspešne vyhol. Pri masívnych bokoch vyzerajú 15-palcové kolesá trochu malé, perfektne však maskujú fakt, že ide o oceľové disky s plastovými krytmi. Za príplatok Dacia ponúka 16-palcové oceľové disky alebo elektróny.

Príplatky za rozumné ceny

Interiér je napriek prevahe tvrdých plastov príjemným miestom. Niektoré prvky, ako otočné ovládače klimatizácie, sú prevzaté priamo z drahších Renaultov, vyššiu výbavu Comfort navyše zdobí textilný poťah na palubnej doske a predných dverách.