Kia uviedla na trh nový Sportage, koľko stojí?

Štvorkolka je aj s manuálom, najsilnejšie motory len s automatom.

BRATISLAVA. Na ceny piatej generácie Kie Sportage sa čakalo od jej premiéry na konci leta.

Kompaktné SUV s výstrednejším dizajnom prednej masky chce ponukou výbavy, motorov aj pohonov opäť vyhovieť čo najširšej vrstve zákazníkov.

Nový Sportage dostal slovenské ceny po viac ako roku od príchodu sesterského Hyundaiu Tucson na náš trh. Zdieľa s ním podvozkovú platformu Hyundai-Kia N3 a teda podobne vyzerajú aj rozmery, ponuka motorov, dokonca základná cena je úplne rovnaká.

Nájdu sa však aj rozdiely, Sportage má dĺžku 4515 mm (+15 mm oproti Tucsonu) a kufor pri základnej verzii s objemom 591 litrov (-29 litrov oproti Tucsonu). Ďalšie litre uberá mild-hybrid či pohon všetkých kolies.

Spolu s Tucsonom a Škodou Karoq patrí Sportage do trojice najpredávanejších kompaktných SUV na Slovensku. Ponuka novej generácie naznačuje, že by to tak mohlo ostať.