Suzuki Swift Sport ostalo dobrým autom aj s hybridom

Suzuki Swift Sport - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 12 120 / 20 745 Spotreba - výrobca / test (l) 5,6 / 6,3 Objem batožinového priestoru (l) 265 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 450; 3 890; 1 750; 1 480

Keď už je čas bilancovania, tento rok sme si vyskúšali dva skvelé malé hot hatche - najprv trochu šialenú Toyotu Yaris GR a na jeseň aj Hyundai i20 N. Mali sme však obavy, aké to bude po týchto žihadlách sadnúť do Suzuki Swift Sport. Vyhliadky veru nevyzerali dobre.

Výrobca tomuto warm hatchu ešte minulý rok nadelil mild-hybrid, ktorý pri letmom pohľade do parametrov priniesol zníženie výkonu a vyššiu hmotnosť.

Emisie jednoducho nepustia a keďže z ponuky vypadol malý off-road Jimny, Suzuki môže hrdo vyhlásiť, že všetky jeho modely sú už v rôznej miere elektrifikované.

Mimochodom, je to len koniec prvého kola, pretože už ani mild-hybridy nebudú stačiť a v roku 2022 príde Suzuki aj so svojím prvým full-hybridom. Ten bude vlastnej konštrukcie, nie od Toyoty, ako by sa po modeloch Across a Swace dalo čakať.

Najprv ho dostane Vitara, neskôr aj chystaná nová generácia Swiftu. Zatiaľ však nepredbiehajme. Teraz tu máme Swift Sport so 48-voltovým mild-hybridom a preplňovaným štvorvalcom 1,4 BoosterJet, ktorý v kombinácii s ešte stále nízkou hmotnosťou 1025 kg dáva recept na veselú jazdu.

Suzuki Swift Sport (zdroj: Marek Čepa)

Nové hybridné srdce

Keďže zmeny sa vonku ani v interiéri neudiali, prejdime rovno k tomu podstatnému. Kým v roku 2019 sme Swift Sport testovali s motorom, ktorý má kódové označenie K14C, teraz je už pod kapotou jeho nová verzia K14D a zmenila sa aj prevodovka.

Pôvodný výkon 103 kW (140 koní) klesol na 95 kW (129 koní), ale maximálny krútiaci moment poskočil z 230 na 235 Nm. Navyše je dostupný už od 2000 otáčok, predtým to bolo 2500 ot./min.

Konštrukčných zmien je však viac. Nový je napríklad systém priameho vstrekovania, ktorý teraz pracuje s tlakom až 350 barov.

Zvýšil sa tiež kompresný pomer, pribudlo nové turbo, kľukový hriadeľ, variabilné časovanie výfukových ventilov, aj olejové čerpadlo s regulovaným prietokom.

Plynulejší nástup výkonu