Autom do Chorvátska: Prvýkrát bez kún a čakania na hraniciach

Cestu si pred odjazdom dobre naplánujte.

Žiadne prepočítavanie kún na eurá ani kolóny na hraniciach. V Chorvátsku sa začína prvá dovolenková sezóna po novom.

K obľúbenému Jadranskému moru sme sa aj tento rok vydali autom a zisťovali sme, koľko bude stáť cesta, kadiaľ ísť a kde výhodnejšie natankovať.

V obľúbenej destinácii Slovákov sa od minulého leta všeličo zmenilo. Chorvátsko je od januára súčasťou schengenského priestoru, čím sa skončili kontroly dovolenkárov na hraniciach Slovinska a Maďarska.

Zároveň vstupom do eurozóny sa skončilo platenie kunami. Starú menu, ktorú vám zoberú už len v chorvátskych bankách, nahradilo euro.

Bez nutnosti prepočtov teraz viac cítiť zvýšenie cien v reštauráciách aj v supermarketoch. V porovnaní so Slovenskom však nijako zásadne. Dobrou správou je tiež lacnejšie tankovanie v Chorvátsku aj v Slovinsku.

Samotné cestovanie až tak veľa zmien neprinieslo. Tou najväčšou je, že minulý rok pribudol technicky zaujímavý a dôležitý Pelješacký most dlhý 2,4 kilometra. Cestu do Dubrovníka zrýchlil o vyše hodinu a umožnil obchádzku Bosny a Hercegoviny. Prejazd mostom je bez poplatku a neplatí sa ani za most na ostrov Krk.

Chystanou zmenou, ktorá ešte len priblíži Jadran k Slovensku, bude zrušenie chorvátskych mýtnych brán nahradených elektronickým systémom. Tohto riešenia sa však dovolenkári dočkajú najskôr v sezóne 2025.