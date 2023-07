Klaunova topánka aj vzácne emko. Boli sme na prvom slovenskom zraze BMW Z3

Nechýbali ani vzácne modely.

Nebol síce prvým kabrioletom od BMW, roadstery nemeckej značky však výrazne spopularizoval. Dnes by sme bez neho nemali model Z4, ktorý je so svojou aktuálne treťou generáciou už stálicou v ponuke.

Reč je samozrejme o BMW Z3, dnes už kultovom aute, ktoré bude čoskoro oslavovať 30 rokov. Priaznivcov má aj u nás, o čom sme sa mohli presvedčiť na prvom slovenskom zraze týchto štýlových áut. Podujatie sa konalo pod záštitou novovzniknutého klubu BMW Z3 SK/CZ.

Mnohí si BMW Z3 budú pamätať z filmu Zlaté oko, kde si na ňom v roku 1995 zajazdil slávny James Bond, ktorého stvárnil Pierce Brosnan.

Okrem toho, že šlo o prvé agentove auto iného ako britského pôvodu, bol to aj prvý model mníchovskej značky, ktorý sa nevyrábal v Nemecku. Jeho rodiskom bol americký Spartanburg.

Kolóna priťahovala pohľady

Akcia sa začala stretnutím pri kaštieli v Bernolákove, odkiaľ pokračovala cez Pezinskú Babu až do Čunova. Tam ju zavŕšili výstavou The Private Collection by BMW v galérii Danubiana, kde prebehlo aj vyhlásenie najlepších áut zrazu.

Objavilo sa tu celkovo 35 áut z Česka aj Slovenska. Napriek menším problémom a nepriazni počasia išlo o skvelú akciu, ktorú si užili majitelia, ale aj okoloidúci, ktorí tejto neobvyklej kolóne nadšene mávali.

Nechýbali ani vzácne modely Coupé, ktorých je ako šafranu. Vidieť jeden z týchto neobvyklých hatchbackov s dlhou kapotou je rarita, no vidieť tri zaparkované vedľa seba je priam absurdné. Vďaka atypickému tvaru si vyslúžili prezývku "clown shoe", teda klaunská topánka.

„Prvý ročník zrazu dopadol nad očakávania, súdim najmä z reakcií účastníkov a divákov,“ zhodnotil zakladateľ klubu Norbert Bozóky.

„Pracujeme na založení klubu ako občianskeho združenia, ktoré nám umožní toto podujatie rozšíriť kapacitne aj obsahovo, zároveň pozvať aj majiteľov iných BMW Z-roadsterov,“ dodal.

BMW Z3 Coupé (zdroj: Filip Režný)

Model sa vyrábal medzi rokmi 1996 až 2002, pod jeho dlhú kapotu sa dostali benzínové štvorvalce alebo šesťvalce. Základom bol model 1.8, ktorého motor dodával 85 kW (116 koní) výkonu. Nezdá sa to ako veľa, no na pôžitok z jazdy bez strechy to stačí a charakter malému atmosférickému motoru tiež nechýba.