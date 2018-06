Čo kúpiť: Volkswagen Golf alebo konkurenciu?

V Európe je najpredávanejší Volkswagen Golf. Na Slovensku ho predbehla Škoda Octavia.

19. jún 2018 o 15:28 Daniel Balucha

Pravidelne počúvame o tom, ako SUV pomaly vytláčajú z ciest klasické autá. Najpredávanejšou veľkosťou auta na Slovensku aj v celej Európe však ostáva segment C čiže autá nižšej strednej triedy alebo jednoducho - Volkswagen Golf a konkurenti.

Práve Golf je totiž autom, ktoré už roky kraľuje tomuto segmentu. Každý rok sa v Európe predá okolo pol milióna Golfov, za ním nasledujú Opel Astra či Ford Focus, na Slovensku je najpredávanejším autom v tomto segmente aj celkovo Škoda Octavia.

Pre porovnanie - najpredávanejším malým SUV je Renault Captur s vyše 200-tisíc kusmi v roku 2017, najpredávanejším autom strednej triedy je Volkswagen Passat, s ktorého sa predalo 183-tisíc kusov. Za rovnaké obdobie predal Volkswagen až pol milióna Golfov.

Typické pre tento segment sú karosérie typu hatchback, liftback ale aj kombi či sedan.

Vozidlá v tomto porovnaní si môžte kúpiť v rôznych verziách karosérii.

Všetky vybrané autá sú vhodné tak do mestskej premávky ako aj na dlhšie trasy po diaľnici.

Dokážu poskytnúť vysoký komfort, majú dobrú spotrebu a niektoré sa dajú kúpiť aj v hybridných verziách.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf (zdroj: Volkswagen)

Volkswagen Golf sa vyrába od roku 1974 a na jeseň roku 2019 bude predstavená jeho ôsma generácia. Momentálne je na trhu siedma, ktorá nadväzuje na mimoriadne úspechy svoich predchodcov.

Golf je dlhodobo najpredávanejšie auto vo svojom segmente, čo dokazujú aj jeho nedávne výsledky. Tak v roku 2016 ako aj vlani si v Európe obľúbený model Volkswagenu kúpilo bez mála 500-tisíc zákazníkov.

Pre výrobcu je model Golf (čo sa týka predajnosti aj imidžu) najdôležitejším z celej ponuky. Očakáva sa preto, že plánovaná ôsma generácia bude znovu absolútny bestseller, ktorý bude v číslach predaja naďalej ničiť konkurenciu.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 258, 1 790, 1 492, 2 620

Objem batožinového priestoru: 380 litrov

Motory: benzínové 110, 130 a 150 koní, dieselové 115 a 150 koní

Cena Volkswagen Golf: od 14 690 eur

Škoda Octavia

Škoda Octavia (zdroj: Škoda Auto)

Tak ako je Volkswagen Golf kráľom segmentu v Európe, Škoda Octavia vedie tabuľky predaja na Slovensku. Nielenže sa jej v tuzemsku predalo o 2 710 kusov viac ako Golfu, navyše sa Ocatvia stala celkovo najpredávanejším automobilom u nás.

Škoda Octavia sa po dlhej odmlke začala znovu vyrábať v roku 1996 a od svojho uvedenia na trh sa stala objektom obrovského záujmu najmä v Česku a na Slovensku. Dopyt po tomto automobile pokračoval aj pri druhej a tretej generácii.

Súčasná štvrtá generácia automobilu ktorý bol obľúbený predovšetkým kvôli spotrebe paliva a spoľahlivosti bola predstavená minulý rok, v ktorom sa v Európe predalo viac ako 227-tisíc kusov tohto modelu.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 670, 1 814, 1 461, 2 686

Objem batožinového priestoru: 590 litrov

Motory: benzínové 115 a 150 koní, dieselové 115 a 150 koní

Cena Škoda Octavia: od 16 990 eur

Opel Astra

Opel Astra (zdroj: Opel)

Automobil vyrábaný od roku 1991 ako nástupca obľúbeného Kadettu sa v roku 2015 dočkal svojej piatej generácie. Už od svojho vzniku sa Opel s týmto modelom zaradil na špičku v segmente nižšej strednej triedy.

Dôkazom toho, že Opel je naozaj schopný konkurovať najlepším nie je len fakt, že Astra získala titul európskeho Auta roka 2016, že sa môže pýšiť cenou SAFETYBEST 2015 a piatimi hviezdičkami v Euro NCAP ale tiež to, že je to tretie najpredávanejšie vozidlo svojej triedy v Európe.

V roku 2017 si svojho majiteľa našlo takmer 220-tisíc kusov a Opel verí, že podobný úspech bude mať Astra aj v tomto roku.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 370, 1 809, 1 485, 2 662

Objem batožinového priestoru: 370 litrov

Motory: benzínové 100, 105, 110, 125, 150 a 200 koní, dieselové 95, 110, 136 a 160 koní

Cena Opel Astra: od 12 490 eur

Ford Focus

Ford Focus (zdroj: Ford)

Rovnako ako všetky už spomenuté vozidlá aj Ford Focus patrí medzi najúspešnejšie modely svojho výrobcu. Ten predstavil prvý Focus v roku 1998 ako nástupcu veľmi úspešného modelu Escort.

Dnes si môžete kúpiť štvrtú generáciu tohto automobilu, ktorá sa začala vyrábať v roku 2018. Ford je veľmi pyšný na svoj litrový motor s označením EcoBoost, ktorý vyhral titul motor roka šesť krát po sebe. A bol to práve Focus ktorý ho ako prvý v roku 2012 dostal pod kapotu.

Predchodcu najnovšieho Fordu Focus si v roku 2017 kúpilo takmer 215-tisíc ľudí po celej Európe.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 360, 1 823, 1 469, 2 648

Objem batožinového priestoru: 363 litrov

Motory: benzínové 100, 105, 125, 150 a 182 koní, dieselové 95, 105, 120 a 150 koní

Cena Ford Focus: 12 290 eur

Renault Megane

Renault Megane (zdroj: Renault)

V roku 2016 sme spoznali už štvrtú generáciu modelu Megane, ktorý Renault vyrába od roku 1995. Od začiatku výroby patril Megane k najpredávanejším modelom značky. Má zásluhu na vzniku segmentu MPV, pretože práve z neho vychádzal Scénic, považovaný za zakladateľa triedy.

Dnešný Megane sa snaží zaujať dizajnom a opierajúc sa o dobré meno predchodcov bojuje s veľmi náročnou konkurenciou. Že to nie je márny boj dokazuje piate miesto v rebríčku predajnosti áut tohto segmentu v Európe.

Renault v predchádzajúcom roku v Európe predal takmer 170-tisíc Meganeov, čo je medziročný nárast o 13%.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 359, 1 814, 1 447, 2 669

Objem batožinového priestoru: 384 litrov

Motory: benzínové 100, 115, 130 a 205 koní, dieselové 90, 110, 130 a 165 koní

Cena Renault Megane: od 12 990 eur

Peugeot 308

Peugeot 308 (zdroj: Peugeot)

Peugeot 308 je relatívne mladý model. Jeho výroba začala v roku 2007 a od roku 2013 má nová generácia 308-čky aj zásluhou nedávneho faceliftu súčasný vzhľad. Peugeot si pre svojoch záujemcov pripravil širokú paletu motorov, najmä tých naftových.

Úplnou novinkou pri Peugeote 308 je automatická 8-stupňová prevodovka, ktorá by mala zaručiť, že 308-čka splní emisné normy aj po prechode na novú metodiku merania spotreby - WLTP.

V roku 2017 sa v Európe predalo takmer 160-tisíc týchto vozidiel, avšak oproti roku 2016 je to pokles o necelých 20%.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 253, 1 863, 1 457, 2 620

Objem batožinového priestoru: 420 litrov

Motory: benzínové 110, 130 a 225 koní, dieselové 100, 102, 120, 130, 150 a 177 koní

Cena Peugeot 308: od 13 190 eur

Seat Leon

Seat Leon (zdroj: Seat)

Leon je od svojho vzniku v roku 1998 jeden z najúspešnejších modelov španielskej značky. Stojí na rovnakej modulárnej platforme ako Golf či Octavia patriacej Volkswagen Group s názvom MQB.

Seat Leon sa snaží zabodovať svojím dizajnom. Predovšetkým príplatkovou verziou FR (na obrázku). Záujemca o nový Leon má možnosť výberu až zo šiestich benzínových a štyroch naftových motorov, pričom v ponuke je aj benzínový motor doplnený o zemný plyn (CNG) označený ako 1,4TGI.

Seat Leon skončil siedmy v tabuľke predajnosti za rok 2017 vo svojom segmente. V Európe si ho kúpilo viac ako 140-tisíc ľudí. Zaujímavé je, že rok predtým sa Seat Leon dostal na takmer identické číslo.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 282, 1 816, 1 459, 2 636

Objem batožinového priestoru: 380 litrov

Motory: benzínové 86, 110, 115, 125, 150 a 180 koní, dieselové 90, 115, 150 a 184 koní

Cena Seat Leon: od 13 780 eur

Fiat Tipo

Fiat Tipo (zdroj: Fiat)

Automobilka Fiat ukončila výrobu modelu Brava v roku 2014 a v segmente nižšej strednej triedy po ňom ostala diera. Fiat Tipo bol predstavený o rok neskôr vo verzii sedan. Hatchback sa do predaja dostal až v roku 2016 a zaplnil chýbajúce miesto v segmente.

Napriek tomu, že Fiat Tipo je často zaradzovaný do kategórie lacných rodinných vozidiel, solídne dokáže konkurovať aj automobilom v nižšej strednej triede. V decembri 2015 získal Fiat Tipo ocenenie Best Buy Car of Europe za najlepší pomer ceny a protihodnoty.

Je ôsmim najpredávanejším vozidlom v tomto segmente. Vlani si ho v Európe kúpilo takmer 124-tisíc zákazníkov.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 368, 1 792, 1 495, 2 638

Objem batožinového priestoru: 440 litrov

Motory: benzínové 95, 110 a 120 koní, dieselové 95 a 120 koní

Cena Fiat Tipo: od 13 200 eur

Toyota Auris

Toyota Auris (zdroj: Toyota)

Toyota Auris sa vyrába od roku 2007, keď v modelovej rade Toyoty nahradila u klientov obľúbenú Corollu. Súčasnú generáciu už čoskoro nahradí nová. Tá bola predstavená tohto roku na autosalóne v Ženeve. Prvý krát v histórii automobilky bude ponúkať dva druhy hybridného pohonu.

Zaujímavosťou aktuálnej generácie Toyoty Auris je, že má v ponuke iba dva benzínové a jeden hybridný motor. Menší 1,2-litrový s výkonom 116 koní má na dnešné pomery prekvapivo štyri valce a veľmi kultivovaný chod.

Japonský výrobca tak okrem dizajnu stavia pri novom Aurise najmä na pohonné jednotky, čím sa chce odlíšiť od konkurentov. Minulý rok si Auris v Európe kúpilo bezmála 115-tisíc záujemcov. Treba však dodať, že rok predtým to bolo o 11% viac.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 330, 1 760, 1 475, 2 600

Objem batožinového priestoru: 360 litrov

Motory: benzínové 116 a 132 koní hybrid 136 koní

Cena Toyota Auris: od 13 790 eur

Hyundai i30

Hyundai i30 (zdroj: Hyundai)

Kórejský Hatchback sa pre Európsky trh od roku 2008 vyrába na území Českej republiky v mestečku Nošovice. Druhá generácia i30 bola predstavená v roku 2011 a v roku 2015 prešla facelitom. Aktuálne je na trhu už tretia generácia i30-tky ktorá potvrdzuje ambíciu Hyundai-u byť najväčšou ázijskou značkou v Európe.

Výrobca sa tiež netají tým, že z i30 chce mať silného konkurenta pre premiantov tohto segmentu ako Volkswagen Golf či Opel Astra. Do boja vstupuje s atraktívnym dizajnom, vysokým komfortom v interiéri aj novými motormi. Minuloročný predaj i30 v Európe o málo prekročil 75-tisíc predaných kusov. Medziročne ide o pokles o dve percentá.

Rozmery (v mm dĺžka, šírka, výška, rázvor): 4 340, 1 795, 1 455, 2 650

Objem batožinového priestoru: 395 litrov

Motory: benzínové 100, 120 a 140 koní, dieselové 95, 110 a 136 koní

Cena Hyundai i30: od 14 490 eur

Ostatné modely podľa predajov za rok 2017