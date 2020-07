Vyskúšali sme nový Hyundai i30 vo výbave, akú Slováci majú najradšej

Motoristickí novinári väčšinou dostávajú na test autá v najvyššej výbave, čo potom trochu skresľuje hodnotenie v prospech výrobcu. Ten sa chce logicky ukázať v najlepšom svete a tiež demonštruje, čo všetko auto dokáže.

Nám sa však naskytla príležitosť vyskúšať si tretie najpredávanejšie auto na Slovensku vo výbave, v akej si ho zákazníci aj reálne najčastejšie kupujú. Aký je modernizovaný Hyundai i30?

Tretia generácia kompaktného modelu vyrábaného v českých Nošoviciach je nám už dobre známa vo všetkých verziách, teda ako hatchback, rodinné kombi, elegantný Fastback, oceňovaný hot-hatch i30 N aj jeho decentnejšia verzia N Line.

Aktuálny facelift priniesol viaceré zmeny, ktoré sa netýkajú len dizajnu. Boli sme preto zvedaví, čo je nové a či prísnejšie emisné nároky i30 nejak neublížili.

Zmeny hlavne pod kapotou

Najviditeľnejšou zmenou sú nové nárazníky a optika predných svetiel. Hyundai i30 bol jedným z prvých áut, kde nárazník tvorí prakticky celý predok auta vrátane mriežky chladiča. Tá má stále šesťuhloníkový tvar, ale je po novom širšia a ide akoby do vejára.

Lacnejšie verzie majú zaujímavé LED denné svietenie v nárazníku, drahšie dostali moderné full-LED svetlá s integrovanými smerovkami.

Nebol by to poriadny facelift, keby nepribudli aj nové farby karosérie - bronzová Silky, ako na fotografiách a červená Sunset, plus nový dizajn hliníkových diskov a čalúnenia v interiéri.

Viac, ako nová 10,25-palcová obrazovka infotainmentu, digitálny prístrojový štít, či iný tvar vetracích otvorov, nás zaujali iné zmeny v ponuke.

Verzia N Line je odteraz k dispozícii už aj pre verziu kombi, ale výhradne s preplňovanými motormi. Novinkou v ponuke i30 je aj kombinácia preplňovaného trojvalca 1,0 T-GDi a 7-stupňovej automatickej dvojspojkovej prevodovky DCT.

Najsilnejší benzínový aj naftový motor v ponuke je už so 48-voltovou mild-hybridnou technológiou a s inteligentnou manuálnou prevodovkou iMT. Dokáže odpojiť motor od prevodu, keď vodič pustí plynový pedál a auto vtedy začne plachtiť. V jednej úrovni beží motor ďalej, ale na voľnobeh, v druhej sa úplne vypína.

Obľúbený motor dostal adekvátnu náhradu

Zmena sa týka aj pri hatchbacku najpredávanejšieho atmosférického štvorvalca 1,4 MPi s výkonom 73 kW (100 koní), ktorý v ponuke končí. Netreba mať však obavy, že by ho nahradil nejaký slabší trojvalec.

Strieda ho nový, naďalej atmosférický štvorvalec 1,5 DPi, dokonca so zvýšeným výkonom na 81 kW (110 koní).

Presne s ním sme si modernizovaný i30 vyskúšali v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou (iná pri tomto motore k dispozícii ani nie je) a v treťom výbavovom stupni Family, nad ktorým je už len Style alebo samostatný N-Line.

Výbava nesklame

Výbava Family by bola aj našou voľbou, pretože nám v nej nič zásadné nechýba, pokiaľ si už nepotrpíte na bezpečnostných asistentov, ako sledovanie mŕtveho uhla či adaptívny tempomat.

Výbava totiž obsahuje automatickú dvojzónovú klimatizáciu, vyhrievané sedadlá aj volant v koži, predné aj zadné parkovacie senzory, cúvaciu kameru, svetelný senzor a automatické prepínanie diaľkových svetiel.

Interiér i30 vo výbave Family vyzerá pomerne obyčajne, ale nič zásadné mu nechýba. (zdroj: Peter Kálmán)

Nechýba 8-palcová obrazovka infotainmentu s podporou Apple Car Play či Android Auto, takže sa zaobídete aj bez vstavanej navigácie.

Najlacnejšia verzia vynovenej i30 vyjde na 13 690 eur a v opisovanej verzii Family na 15 860 eur.

Motor je dobrý, chce len viac trpezlivosti

Nový motor 1,5 DPi má všetky predpoklady udržať si priazeň. Oproti predchodcovi dostal dvojité vstrekovanie paliva, ktoré je bližšie k valcom a zmenili sa napríklad aj váhadlá ventilov, čerpadlo či systém chladenia výfukových plynov.

Emisie oxidu uhličitého (CO2) sa podarilo znížiť zo 162 na 140 g/km, takže motor by mal v ponuke vydržať minimálne do konca predaja súčasnej generácie i30.

A ako sa s novým motorom jazdí? Žijeme v dobe, keď sa už atmosférické štvorvalce stávajú raritou. Rýchlejšiemu tempu života viac sedia preplňované motory, ale zároveň sa nedá povedať, že by bolo 1,5 DPi lenivé, len pružné zrýchlenie je slabšie.

Dobrou správou je, že maximálny krútiaci moment sa zvýšil na 144 Nm a zároveň je dostupný pri 3500 otáčkach za minútu, predtým bol až pri 4200 ot./min.

Zjednodušenie zadnej nápravy necítiť

Prevodovke nie je veľmi čo vytknúť, potešila nás presnou, hoci trochu dlhou kulisou radenia a trochu prekvapila až nezvyklo krátka dvojka.

Denné LED svietenie v nárazníku pripomína zrnká v jahode. (zdroj: Peter Kálmán)

Trochu nás na začiatku zamrzelo, že pokiaľ si nezvolíte výbavu N Line, tak vzadu už i30 nemá viacprvkovú nápravu. Niekde sa šetriť muselo, aby sa cena výrazne nezvýšila. Napriek tomu bola jazda so 16-palcovými kolesami komfortná a výraznejšie odskakovanie zadku v zákrutách sme nezaznamenali.

Počas prvých jázd sme stihli absolvovať len 40-kilometrový okruh po okreskách v okolí Modry, ale s príjemnou spotrebou 5,8 litra, čo v kombinácii ťažšej nohy a ledva zabehnutého auta, nie je zlý výsledok.

Stále za dobrú cenu

Kvôli dynamike by sme v prípade, že uvažujete nad rodinnou verziou kombi alebo najvyššou výbavou Style, už radšej odporučili pod kapotu tiež nové 160-koňové turbo 1,5 T-GDi. Inak je atmosférický motor fajn voľbou, najmä na prímestské jazdenie.

V čase, keď ceny nových áut idú hore, začína byť problém nájsť dobre vybavené malé auto za 13 až 15-tisíc eur.

Hyundai pod 16-tisíc už ponúka slušne vybavený hatchback, ktorý je o triedu vyššie. Nečudujeme sa preto, že sa mu na Slovensku darí.

Hyundai i30 (zdroj: Peter Kálmán)