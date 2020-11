Naftový Ford Kuga s pohonom 4x4 spraví radosť milovníkom klasiky (test)

Ford Kuga ST-Line X TDCi 190k 8AT AWD Cena od / verzia od (eur) 27 690 / 39 890 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 5,9 - 6,2 / 7,1 Objem batožinového priestoru (l) 645 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 710; 4 626; 1 882; 1 666

Ak by sme mali vybrať najlepší Ford, ktorý k nám za posledné dva roky zavítal na test, bol by to Mustang. Lenže jasné, nie je príliš univerzálny a preto je fajn, že sa medzi rodinnými autami objavil nový adept na titul najlepšieho Fordu.

Je ním tretia generácia kompaktného SUV Kuga, ktoré sa na Slovensku začalo predávať tento rok v máji.

Okrem toho, že chce byť lepší ako predchodca, dostal za úlohu vyplniť medzeru aj po Forde C-Max a čiastočne Mondeu. Či má šancu, aby sa mu táto neľahká úloha podarila, sme zisťovali v redakčnom teste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci Ford začal Kugu ponúkať aj s mild-hybridom, plug-in hybridom a najnovšie aj full-hybridom podobným Toyotám, my sme si ho vyskúšali vo verzii, ktorá bola pre SUV dlhé roky akýmsi ideálom.

Išlo totiž o kombináciu dvojlitrového naftového štvorvalca 2,0 TDCi EcoBlue s výkonom 140 kW, teda 190 koní, automatickej 8-stupňovej prevodovky a pohonu všetkých kolies.

Ford Kuga (zdroj: Marek Čepa)

K tomu ešte pridajme druhú najvyššiu výbavu ST-Line X a máme pred sebou veľmi slušne vybavené rodinné SUV s celkom elegantným dizajnom.

Tretia generácia Kugy dosť klame telom, pretože na fotografiách vďaka dlhej kapote vyzerá ako svalnatý Focus a aj vychádza z jeho podvozkovej platformy. Rozmerovo mu však nie je podobná a s dĺžkou 4614 mm Kuga tromfne aj Toyotu RAV4 alebo Hondu CR-V.