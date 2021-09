Mercedes už nebude investovať do vývoja ďalších plug-in hybridov

Od roku 2025 bude mať výrobca nové platformy len elektrické.

20. sep 2021 o 12:41 Peter Kálmán

STUTTGART. Mnohí si ešte ani nestihli zvyknúť na prítomnosť plug-in hybridov na našich cestách a už aj majú svoje dni v Mercedese spočítané.

Nemecký výrobca totiž oznámil, že neplánuje ďalej pokračovať v ich vývoji. Prednosť dostanú plne elektrické modely.

„Investície sa uskutočnili a plug-in hybridnú technológiu budeme ďalej využívať,“ povedal pre nemecký denník Handelsblatt Markus Schäfer, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Mercedes-Benz.

Ako dodal, žiaden ďalší vývoj už nie je v pláne, od roku 2025 budú všetky nové platformy Mercedesu už len čisto elektrické.

Neznamená to však, že by sa plug-in hybridné Mercedesy mali hneď vytratiť z ponuky. Pri tempe sprísňovania emisných limitov je však jasné, že poslúžia len na prechodné obdobie a to platí aj pre ostatných výrobcov.

Plug-in hybridnú technológiu skúšal Mercedes od roku 2004, najprv na dodávkach Sprinter. V roku 2014 sa v predaji prvýkrát objavila limuzína S500 s plug-in hybridom. Benzínovému šesťvalcu s výkonom 245 kW (333 koní) pomáhal elektromotor s výkonom 80 kW integrovaný v prevodovke.

Systémový výkon bol 325 kW (442 koní) a krútiaci moment 650 Nm. Mercedes túto verziu prezentoval ako auto so silou osemvalca a spotrebou kompaktného hatchbacku. Kombinovaná spotreba podľa starého NEDC cyklu bola len 2,8 l/100 km a vďaka zo siete dobíjateľnej 8,7 kWh batérii bol elektrický dojazd 33 kilometrov.

Limuzína s hmotnosťou 2,6 tony pritom nemala problém zrýchliť z nuly na sto za 5,5 sekundy.

Neskôr sa plug-in hybridy v Mercedese rozšírili aj na menšie modely a v ponuke sa objavili aj s naftovými motormi. Oproti konkurencii je výhodou možnosť rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom.

Zatiaľ najnovším príspevkom je prvé plug-in hybridné AMG predstavené na nedávnom autosalóne v Mníchove. Úlohou plug-in hybridu v štvordverovom AMG GT 63 S E Performance je ponúknuť ešte väčší výkon.

Štvorlitrové osemvalcové biturbo má systémový výkon 620 kW (831 koní) a krútiaci moment až 1400 Nm. Auto má pohon všetkých kolies, ale výkon 150 kW elektromotora ide primárne na zadné kolesá.

Batéria s kapacitou 6,1 kWh síce ponúka elektrický dojazd len 12 kilometrov, no primárne slúži k rýchlym štartom, z nuly na sto totiž stačí len 2,9 sekundy.