Prvé elektrické RS od Škody je správny úlet, ktorý značke chýbal

Škoda bola v rámci koncernu Volkswagen vždy veľmi racionálna. Nebyť nostalgie po starých časoch, kedy takmer každý z nás mal v rodine istý čas škodovku, tak ide o autá, ktoré sa kupujú skôr rozumom, než srdcom.

Isté výnimky sa v histórii nájdu. Napríklad "československé porsche" Škoda 110 R, v 90. rokoch Škoda Felicia Fun či neskôr vstup do éry SUV pomocou podarenej Škody Yeti. Teraz prichádza ďalší, aspoň mierny úlet - Škoda Enyaq Coupé.

Fanúšikovia českej značky roky dúfali, že raz sa dočkajú aj niečoho okázalejšieho než Superba vo výraznej zlatej farbe Dragon Skin. Ideálne nejakého kupé. Aspoň čiastočný siluety s plynulo klesajúcou strechou prináša nová karosárska verzia elektrického Enyaqu.

Prvé stretnutie naživo prinieslo otázku, či je to vôbec ešte Škoda. Ak by ste niekomu pred pár rokmi tvrdili, že aj ona raz bude mať odpoveď na BMW X4, asi by si len neveriacky zaklopal na čelo. Teraz je však už aj SUV-kupé z Mladej Boleslavi realitou a prvýkrát sme si ho vyskúšali na kľukatých cestách v Toskánsku.