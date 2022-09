Na Škodu Octaviu so silným motorom sa oplatilo čakať (test)

Škoda Octavia Sportline 2,0 TSI DSG 4x4 - Prehľad základných parametrov: Cena Octavia od / verzia od (eur) 20 690 / 34 720 Spotreba výrobca / test (l) 7,0 - 7,4 / 7,2 Objem batožinového priestoru (l) 600 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2680, 4689, 1829, 1468

Dávať na obdiv Octaviu? A je to aspoň verzia RS? Nie, nie je. No ľudia sa za ňou aj tak otáčajú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Začnime hneď uštipačným klasickým diskusným klišé na adresu českého bestselleru: Octavia sa predsa nekupuje, ale fasuje.

Niečo na ňom je, keďže mnohí sa s touto Škodou nižšej strednej triedy prvýkrát stretávajú ako so služobným autom. Komu by sa praktický liftback tak zapáčil, že by si ho kúpil aj do rodiny, poradíme mu jednu zaujímavú verziu.

Zoznámte sa, Octavia Sportline s druhým najsilnejším benzínovým motorom v ponuke, automatickou dvojspojkovou prevodovkou a pohonom všetkých kolies.

Pred dvoma rokmi sme novú Octaviu začali spoznávať v diétnejšej forme, najprv so základným naftovým, a potom aj s benzínovým motorom.