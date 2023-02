Prvá elektrická Cupra jazdou nesklame, no hot hatch nečakajte (test)

Cupra Born Cena od / verzia od (eur) 44 280 / 44 600 Spotreba WLTP výrobca / test (kWh/100 km) 15,3 / 22,1 Objem batožinového priestoru (l) 385 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2771; 4322; 1809; 1540

Cupra sa zatiaľ najviac zviditeľnila športovým crossoverom Formentor. No aj pri tejto mladej španielskej značke platí, že jej budúcnosť je elektrická. V teste sme sa preto pozreli na Cupru Born - prvý model značky bez spaľovacieho motora.

Názov je slovná hračka, keďže Španieli radi pomenúvajú modely áut podľa lokalít na svojom území. El Born je štvrť v Barcelone, ale v prípade Cupry aj odkaz na zrodenie ich prvého elektromobilu.

Zaujímavé je, že pôvodne malo ísť o Seat, no nakoniec v koncerne Volkswagen padlo rozhodnutie dať tento model pod Cupru.

Či išlo o čisto pragmatický krok pre vyrovnanie priemeru emisií ostatných modelov so spaľovacím motorom, alebo sa do budúcna už so značkou Seat nepočíta, je zatiaľ otázne.

Drsnejšie dvojča

V každom prípade, Cupra Born je dvojičkou Volkswagenu ID.3. Spolu sa vyrábajú na jednej linke v nemeckom Zwickau. Keď si Born vizuálne porovnáme s Leonom, vidieť, že nejde o klasický kompaktný hatchback, ale skôr o akési malé MPV, akým bol Seat Altea.

Zamračená predná maska dáva elektromobilu úplne odlišný vzhľad ako mierumilovnému Volkswagenu ID.3. Zboku sú si súrodenci už viac podobní a vzadu na dverách kufra majú veľký strešný spojler pre lepšiu aerodynamiku.

Koncepcia Bornu jasne ukazuje prednosti elektromobilu - krátku kapotu a dlhý rázvor kolies 2766 mm, ktorý umožnil spraviť priestranný interiér.

Oproti ID.3 pôsobí interiér hodnotnejším dojmom. Má nielen nápaditejšie detaily, ale striedajú sa v ňom aj rôzne materiály a povrchové úpravy vrátane imitácie brúsenej kože.