Test Jeepu Avenger: Udomácnenie terénnej legendy má len jeden problém

Dosiahli sme rekordne nízku spotrebu.

Jeep Avenger e Summit 54 kWh Cena benzínovej verzie od / verzia od (eur) 26 990 / 37 990 Spotreba výrobca / test (kWh) 15,4 - 15,9 / 16,2 Objem batožinového priestoru (l) 355 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2562; 4084; 1776; 1528

Ak by sme mali vysvetliť porekadlo "Iný kraj, iný mrav", tak Jeep Avenger by poslúžil ako výborný príklad. Model americkej značky, ktorá sa preslávila terénnymi autami, je paradoxne v USA neznámy, pretože sa tam nepredáva. Bol by pre tamojší trh príliš malý.

Najnovší, a teda aj najmenší, prírastok v rodine Jeepu sme si vyskúšali v redakčnom teste a oprášili si význam slova globalizácia.

Zatiaľ čo v USA sú najžiadanejšími Jeep Grand Cherokee a drsný Wrangler, európskym predajom veľmi pomohol Renegade. Za svoj ho prijali najmä v Taliansku, veď podvozková platforma aj množstvo ďalších dielcov je z Fiatu 500X.

Domestikácia Jeepu pokračuje. Po tom, ako sa koncern FCA Fiat-Chrysler stal súčasťou Stellantisu, prišli aj nové možnosti. Prvým plodom je práve Avenger.

Jeep sa už raz v 80. rokoch ocitol v rukách Francúzov. Vtedy to bol Renault a išlo mu skôr o snahu preraziť v USA. Neúspešne. Ani Talianom to neskôr veľmi nevyšlo.

Opačne sa zdá, že to však dobre zafungovalo. Predtým, ako došlo k fúzii FCA s PSA Peugeot Citroën, sa analytici zhodli, že značka Jeep má väčšiu hodnotu ako celé FCA.

Dnes sa už s množstvom značiek v jednej skupine musí vyrovnať Stellantis. Dochádza k postupnému zjednocovaniu technológie aj výroby.

Boli sme, samozrejme, zvedaví, ako sa to všetko prejavuje na Avengeri, ktorý vyrábajú v Poľsku a už stihol získať aj titul Európske auto roka 2023.

Lenže oprávnene?

Sympatický a s vlastnou identitou

Na prvý pohľad vyzerá Avenger ako stredne veľké SUV. Keď však k nemu podídete, z tigra je zrazu prítulná mačka. Dizajnom aj siluetou sa Avenger podobá na Compass a dokonca má oproti nemu aj širšie blatníky, čo dodáva mestskej šelme drsný vzhľad.

Jeep Avenger (zdroj: Marek Čepa)

V skutočnosti ide o najmenšie SUV postavené na platforme CMP1 od Stellantisu. Na dĺžku má Avenger 4084 mm, takže je ešte kratší ako súrodenci Opel Mokka, DS 3 a tiež najmladší brat Fiat 600.

Pre toho, kto jazdí v meste a väčšinou len vo dvojici, sú rozmery Avengeru dobrou správou. Kto však očakával, že by malý Jeep mohol poslúžiť aj ako plnohodnotné rodinné auto, bude asi sklamaný.