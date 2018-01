Volvo XC60 je pre vodiča upokojujúcou terapiou (test)

Volvo prišlo so stredne veľkým SUV už pred desiatimi rokmi a ako sa ukázalo, dobre spravilo. Napriek veku predaje prvej generácie rástli až do konca výroby. Prišiel však vhodný čas na generačnú obmenu, dobré predaje si predsa treba udržať. Boli sme preto zvedaví, či má novinka šancu byť rovnako populárna.

Väčšie Volvo XC90 je síce pohodlný kočiar, ale do mesta už trochu priveľký. Niet preto divu, že menšia verzia je populárnejšia.

Minulá generácia bola síce sympatická, ale zároveň nevýrazná. Nová pôsobí atraktívnejšie. Kombinuje dizajnové prvky modelov XC90 a V90, ktoré už nesú rukopis nemeckého dizajnéra Thomasa Ingenlatha.

Vďaka veľkej mriežke chladiča a úzkym svetlám pôsobí XC60 sviežo a nadčasovo. Denné LED svietenie skombinované so smerovkami do tvaru písmena T automobilka nazýva Thorovým kladivom, hoci štíhly tvar pripomína skôr kladivko z Ikey. Pri pohľade do spätných zrkadiel vidieť vystupujúce zadné blatníky, vďaka čomu auto pôsobí svalnatejšie a zároveň stabilne.

Interiér, s ktorým sa ťažko lúči

Po hektickom dni sa do Volva XC60 budete vyslovene tešiť. So zatvorením dverí sa ocitnete v takmer dokonalom tichu, navyše obklopení kvalitnými materiálmi. Konkurencia v podobe Mercedesu GLC či Audi Q5 o nich môže len snívať. Všetko je pravé, žiadne plastové imitácie. Šperkom je krištáľová radiaca páka ručne vyrobená švédskou sklárňou Orrefors.