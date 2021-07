S Citroenom e-C4 sme si urobili výlet z budúcnosti do minulosti

Citroën ë-C4 Shine Cena od / verzia od (eur) 29 490 / 31 990 Spotreba výrobca / test (kWh) 15,8 / 17 Objem batožinového priestoru (l) 380 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2670; 4360; 1834; 1525

Z bilbordov dnes na nás svietia reklamy na nové elektromobily, ktoré sa snažia vyvolať senzáciu. Periférne pri šoférovaní vidíme slovné spojenia ako "čisto elektrický" "nové éra" alebo "auto budúcnosti".

Počas redakčného testu elektrického Citroënu ë-C4 sme však úplne náhodne stretli jeho zaujímavých predchodcov a spravili si tak menší výlet do minulosti.

Skupina Stellantis má dnes všetky elektromobily na rovnakej platforme e-CMP. Mysleli sme si preto, že po jazde s elektromobilmi DS3 Crossback E-Tense, Opel Mokka-e či s Peugeot e-2008, nás už ë-C4 s rovnakou technológiou nemôže prekvapiť. A predsa, dokonca sa ukázal ako najlepší.

Rozumne vyriešený elektromobil

Od premiéry tretej generácie C4 už rok uplynul, no dizajn tohto crossoveru sa nám stále neopozeral. Tentokrát sme auto dostali v bielej farbe, pri ktorej niektoré zaujímavé línie trochu zanikajú.

Parametre elektromotora aj lítium-iónovej batérie sú s vyššie spomenutými súrodencami rovnaké, takže maximálny výkon je 100 kW (136 koní) a maximálny krútiaci moment 260 Nm, pričom poháňané sú vždy len predné kolesá.

Citroën ë-C4 (zdroj: Peter Kálmán)

Batéria má kapacitu 50 kWh, výrobca hovorí o dojazde 350 km. Nám pri prevažne mestskom a prímestskom jazdení vystačil na 312 kilometrov.

Viete využiť nabíjací výkon až do 100 kW, no len pri prvých dvadsiatich percentách batérie, potom začne postupne klesať. Nabíjali sme len na 50 kW stojane od ZSE, kde maximálny výkon vydrží až takmer do 70 percent.