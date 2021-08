Hyundai Tucson so silnejším motorom dáva dôvod rozmýšľať nad hybridom (test)

Hyundai Tucson 1,6 T-GDI MHEV 4x4 Premium Cena od / verzia od (eur) 21 990 / 32 990 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 7,2 / 8 Objem batožinového priestoru (l) 577 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 680; 4 500; 1 865; 1 651

Ak si dáte dokopy všetko, čo od svojho nového auta očakávate, je dosť možné, že vám vyjde kompaktné SUV. Vyšší posed, dostatok miesta pre štvorčlennú rodinu, komfort, pocit bezpečia, možnosť pohonu všetkých kolies a najmä pestrý výber motorov a výbavy.

V Hyundai vedeli, že pri svojom európskom bestselleri musia spraviť všetko preto, aby aj štvrtá generácia zaujala. Dizajn je však len polovica úspechu.

V najnovšom redakčnom teste sme boli preto zvedaví, aký je Tucson s najsilnejším benzínovým motorom a ako si poradí s konkurentmi, ako napríklad Peugeot 3008, Ford Kuga, či európskym SUV kráľom - Volkswagenom Tiguan.

Prvotné rozčarovanie z odvážneho dizajnu nového Tucsonu už stihlo opadnúť, prvýkrát sme s hybridnou verziou jazdili ešte v závere minulého roka.

V triede kompaktných SUV býva dizajn pomerne konzervatívny, preto je snaha Hyundaiu robiť veci inak celkom vítaná. Zrejme aj v budúcnosti budeme počuť o jeho takzvanom parametrickom dizajne. K autám presiakol z architektúry a vytvára zaujímavé tvary použitím geometrických útvarov.

Mriežka chladiča Tucsonu, s ktorou splýva denné svietenie aj smerovky, vyzerá jednoducho originálne, či už ste jej prišli na chuť alebo nie. V tme majú tieto svetlá pripomínať anjelské krídla a Tucson si nepomýlite so žiadnym iným autom. V súčasnosti to nie je také samozrejmé konštatovanie, hlavne, keď sa rôzne modely jednej značky na seba až príliš podobajú.

Hlavné svetlá sú však umiestnené o čosi nižšie v nárazníku. Neponúkajú matrixovú technológiu ani v najvyššej výbave, no svietia dobre a sú full-LED. To sa síce dá povedať aj o zadných, no platí to len pre vrchné. Smerovky s cúvacím svetlom sú totiž dole v nárazníku a s klasickou žiarovkou.

Po dizajnovej stránke je zaujímavo, hoci trochu zvláštne vyriešený zadný stierač. Tak, ako v prípade Kie Sorento, aj tu sa schoval hore nad zadné okno a na mieste, kde by ste ho čakali, je len logo Hyundaiu. Vejár čistej plochy po stierači je tak opačne a spodná časť okna je zotretá len uprostred.

Zadný stierač umiestnený pod strechou nemá veľký záber. (zdroj: Peter Kálmán)

Druhou daňou za dizajnové riešenia je mierny aerodynamický hluk pri rýchlosti nad 110 km/h. Jeho pôvod môže byť v bočných prelisoch karosérie. Že ho vôbec počuť, je spôsobené hlavne veľmi dobrým odhlučnením od motora aj kolies.

Elegantne aj komfortne

Výrazný posun vpred je cítiť v interiéri Tucsonu. Prístrojová doska je symetrická a s dobre rozvrhnutým vetraním. S ním občas máme problém, pretože pri súčasnej móde vytŕčajúcich obrazoviek infotainmentu sa stredové výduchy presúvajú nižšie a viac fúkajú priamo na posádku. Tu nič také nehrozí, dokonca pred spolujazdcom je v celej šírke štrbina, ktorá rovnomerne púšťa vzduch do kabíny.