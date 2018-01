Hyundai Kona priniesol svieži vietor do segmentu SUV (test)

video //www.sme.sk/vp/36425/

Ošiaľ malých SUV je v plnom prúde a kto dnes nejaké neponúka, akoby už ani neexistoval. Minulý rok bol v tomto smere mimoriadne plodný na metské "tereňáky".

Do predaja išli Škoda Karoq, Seat Arona, Volkswagen T-Roc, Opel Crossland X, Ford EcoSport, Kia Stonic, Citroen C3 Aircross a nezaháľal ani Hyundai. Jeho najnovší model Kona svojou extravaganciou tak trochu vyčnieva z radu. Je však dizajn v tomto prípade jedinou prednosťou?

Príjemný dizajnový chaos

Prísť s malým výstredným SUV je riskantný krok, no zároveň môže byť trefou do čierneho. Potvrdzuje to napríklad Nissan Juke s európskymi predajmi, ktoré sa pohybujú okolo 100-tisíc áut ročne. Podobnou cestou sa neskôr vydala aj Toyota C-HR a najnovšie pribudol práve Hyundai Kona.

(zdroj: Peter Kálmán)

Jeho minuloročná premiéra motoristický svet trochu zaskočila. Hyundai sa predsa držal sympatického, pomerne striedmeho dizajnu a zrazu príde Kona - auto tak prekombinované, až je atraktívne. Nápadité SUV vzniklo pod vedením belgického dizajnéra Luca Donckerwolka, ktorý stojí napríklad za prvou generáciou Škody Fabia či Lamborghini Murciélago.